Будогосский: по-видимому, Уткин повредил мозг, падая со стула

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский ответил футбольному комментатору Василию Уткину.

Накануне Уткин заявил, что Будогосский сошёл с ума: «Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошёл в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума. Если он говорит, что это жёлтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать».

Будогосский ответил следующее: «Со своей стороны хотел бы высказаться о словах комментатора Василия Уткина. Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула во время одного из интервью. Могу лишь пожелать Василию Вячеславовичу в этом случае скорейшего выздоровления, завершения обсуждений предмета судейства, которым он не владеет. Освободившееся от этой темы время рекомендовал бы ему использовать для занятий в фитнес-центре, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем».

Видео падения Уткина со стула можно посмотреть в «Твиттере».