Лучший бомбардир «Бетиса» вернулся в клуб из Китая спустя четыре месяца

Нападающий Рубен Кастро вернулся в «Бетис» из краткосрочной аренды в китайском клубе «Гуйчжоу Чжичэн».

36-летний форвард перешёл в «Гуйчжоу Чжичэн» 11 июля и после окончания чемпионата Китая вернулся в испанский клуб.

Кастро сыграл в 11 матчах китайской Суперлиги, забил семь голов и сделал две голевые передачи. «Гуйчжоу Чжичэн» завершил чемпионат на восьмом месте.

«Я хочу остаться в „Бетисе“. В этом году команда играет очень хорошо и наслаждается своим футболом, и я хочу быть частью этого и играть как можно больше. Что касается периода карьеры в Китае, то это был отличный опыт и прекрасное время», — цитирует форварда Football Espana со ссылкой на Diario de Sevilla.

Кастро не сможет выступать за «Бетис» до января из-за правил регистрации игроков чемпионата Испании.

За «Бетис» Кастро выступает с 2010 года и с 147 голами является лучшим бомбардиром в истории клуба.