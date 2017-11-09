Акинфеев: для российского народа пришёл черёд действительно порадоваться

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины и за несколько месяцев до старта чемпионата мира 2018 года, который пройдёт следующим летом в России, выразил благодарность болельщикам национальной команды.

«Хочется действительно приносить радость и чтобы люди всегда жили в празднике. Понятно, что это не всегда получится, но, думаю, пришёл черёд нашего народа, чтобы они действительно порадовались, как это было в 2008 году. Футбол создан для народа, и футболист играет не только для себя. Мы всегда благодарны нашему народу», — сказал Акинфеев в эфире Первого канала.

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины пройдёт в Москве 11 ноября. Приобрести билеты на игру можно на «Чемпионате».