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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Акинфеев: для российского народа пришёл черёд действительно порадоваться

Футбол

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины и за несколько месяцев до старта чемпионата мира 2018 года, который пройдёт следующим летом в России, выразил благодарность болельщикам национальной команды.

«Хочется действительно приносить радость и чтобы люди всегда жили в празднике. Понятно, что это не всегда получится, но, думаю, пришёл черёд нашего народа, чтобы они действительно порадовались, как это было в 2008 году. Футбол создан для народа, и футболист играет не только для себя. Мы всегда благодарны нашему народу», — сказал Акинфеев в эфире Первого канала.

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины пройдёт в Москве 11 ноября. Приобрести билеты на игру можно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Игорь Акинфеев Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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