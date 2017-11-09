Орлов: Смольников сломал передний бампер «автобуса» «Рубина»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» в матче 16-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:0) и отметил в составе сине-бело-голубых защитника Игоря Смольникова.



«Преимущество „Зенита“ было очевидным. По количеству ударов — почти в два раза больше, по голевым моментам — 5:1 в пользу сине-бело-голубых. Чуть-чуть не хватило, но это уже нехватка мастерства. И всё-таки меня обнадёжило, что Смольников провёл пока лучший матч по качеству игры и по всем показателям. Сколько он делал передач, как взламывал оборону. У казанцев же стоит „автобус“. Получается, Игорь сломал ему передний бампер. В одном эпизоде, попади он в уголок, был бы гол, но попал во вратаря.



Тактика мелкого и крупного фола — это стиль игры Бердыева. Так у него всегда. Он требует останавливать, глушить. Здесь судья должен себя проявлять. Вспомним момент, когда сбили Кокорина и вполне можно было показать защитнику красную карточку. Об этом и Манчини сказал. Саша же убегал, был уже на половине поля соперника.



В Казани „Зенит“ сыграл лучше, чем в Норвегии. Не забили, но это придёт. Вообще, весь этот отрезок между перерывами на игры сборных прошёл насмарку. Значит, что-то упустили тренеры. Полоз вообще никакой, и как это может быть?» — сказал Орлов в эфире программы «Футбольная столица».

Кроме того, Орлов в эфире «Радио Зенит» оценил поведение наставника казанцев Курбана Бердыева.

«Что Бердыев творил с нашим судьёй в матче, как он на него кричал… Я удивился. Впервые увидел такого Бердыева. Он показывал, что Дзюба захватывает руками игрока. Правильно показывал по факту, хотя, конечно, неправильно по форме. Но почему судья не может разобраться, что Дзюба держит руками соперника? Ну дай свисток», — сказал комментатор.