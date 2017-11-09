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Паулиньо: «Барселона» — больше чем клуб, это культура

Футбол

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо заявил, что перейти в каталонский клуб было его мечтой.

«Барселона» действительно больше чем клуб. Это культура, хотя я не знаю, как это объяснить. Вы должны понять истинную барселонскую ДНК, чтобы играть здесь.

Я всегда мечтал об этом. Это то, чего я очень хотел, и, к счастью, это произошло», — цитирует Паулиньо английская версия сайта Sport.es со ссылкой на Folha de Sao Paulo.

Напомним, 29-летний бразильский футболист перешёл в «Барселону» в августе из китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд».

Паулиньо: очевидно, что в «Барселоне» надо цепляться за каждую сыгранную секунду
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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