Паулиньо: «Барселона» — больше чем клуб, это культура

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо заявил, что перейти в каталонский клуб было его мечтой.



«Барселона» действительно больше чем клуб. Это культура, хотя я не знаю, как это объяснить. Вы должны понять истинную барселонскую ДНК, чтобы играть здесь.



Я всегда мечтал об этом. Это то, чего я очень хотел, и, к счастью, это произошло», — цитирует Паулиньо английская версия сайта Sport.es со ссылкой на Folha de Sao Paulo.

Напомним, 29-летний бразильский футболист перешёл в «Барселону» в августе из китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд».