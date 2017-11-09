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Сборная Румынии обыграла Турцию благодаря дублю бывшего игрока «Ахмата»

Футбол

В товарищеском матче, который состоялся сегодня на стадионе «Константин Радулеску» (Клуж-Напока), сборная Румынии со счётом 2:0 обыграла команду Турции, которую тренирует бывший наставник «Зенита», румынский специалист Мирча Луческу.

В конце первого тайма бывший игрок «Ахмата» Георге Грозав вывел хозяев вперёд, а на 69-й минуте полузащитник турецкого «Карабюкспора» сделал счёт 2:0.

Напомним, обе сборные не сумели квалифицироваться на чемпионат мира, который в 2018 году впервые в истории будет проходить в России.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
09 ноября 2017, четверг. 21:15 МСК
Румыния
2 : 0
Турция
1:0 – Грозав – 42, 2:0 – Грозав – 69
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Румынии — Футбол Сборная Турции — Футбол Георге Грозав
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