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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная Швейцарии обыграла Северную Ирландию в первом матче за выход на ЧМ-2018

Футбол

На стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте завершился первый стыковой матч за право выступить на чемпионате мира — 2018 между сборными Северной Ирландии и Швейцарии.

Швейцарцы в гостях сумели добиться победы с минимальным счётом. В середине второго тайма в ворота хозяев поля был назначен пенальти. С 11-метровой отметки был точен Рикардо Родригес.

Ответная игра между Швейцарией и Северной Ирландией, после которой и определится обладатель путёвку на первенство мира в России, состоится 12 ноября в Базеле.

ЧМ-2018 - Европа. Плей-офф
09 ноября 2017, четверг. 22:45 МСК
Северная Ирландия
0 : 1
Швейцария
0:1 – Родригес – 58 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Северной Ирландии — Футбол Сборная Швейцарии — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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