Сборная Швейцарии обыграла Северную Ирландию в первом матче за выход на ЧМ-2018

На стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте завершился первый стыковой матч за право выступить на чемпионате мира — 2018 между сборными Северной Ирландии и Швейцарии.

Швейцарцы в гостях сумели добиться победы с минимальным счётом. В середине второго тайма в ворота хозяев поля был назначен пенальти. С 11-метровой отметки был точен Рикардо Родригес.

Ответная игра между Швейцарией и Северной Ирландией, после которой и определится обладатель путёвку на первенство мира в России, состоится 12 ноября в Базеле.