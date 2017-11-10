Мората: Линекеру следует побыть в шкуре Бензема, в его время не было соцсетей

Бывший нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората, защищающий ныне цвета лондонского «Челси», прокомментировал критику и насмешки экс-футболиста сборной Англии Гари Линекера в адрес форварда «сливочных» Карима Бензема. По мнению Линекера, это весьма переоценённый футболист.

«Линекеру следовало бы побыть в шкуре Бензема. Ведь в его время социальных сетей не было. Линекеру нравится быть в эпицентре событий, но не думаю, что его слова получили большой резонанс. Думаю, что действия Линекера обусловлены и его прошлым в «Барселоне». Что же касается нехватки конкуренции для Бензема, то в предыдущем сезоне в «Реале» играли я и Мариано. В этом году там находится Майораль, который очень силён. Карим – один из лучших нападающих мира и способен быть девятым номером «Реала», — цитирует Морату Cadena Ser.