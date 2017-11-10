Иско – о матче с Россией: нельзя думать, что это товарищеская игра, важна победа

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско поделился ожиданиями от контрольных матчей с Коста-Рикой (11 ноября) и Россией (14 ноября).

«Это будут два особенных, красивых матча. Мы играем в Ла Росаледе, а затем на поле соперника. Мы не должны думать, что это просто товарищеские матчи. Сборная Испании должна побеждать, потому что это тесты перед чемпионатом мира», — цитирует Иско AS.

Матч Россия – Испания пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 21:45 мск. Купить билеты на матч можно на «Чемпионате».