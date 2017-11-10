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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Глушаков: если сборная России выиграет чемпионат мира, я готов на всё

Футбол

Полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков в преддверии товарищеского матча со сборной Аргентины рассказал, что готов на всё, если сборная России выиграет чемпионат мира 2018 года.

«Да что хотите, то и сделаю! Я на всё готов. Что касается «Лужников» — это один из лучших стадионов страны, беговых дорожек нет, очень уютно. Раньше был искусственный газон, сейчас натуральный. У меня тут побед в прошлом особенно не было. Единственное, в 2007 году в составе «Звезды» Иркутск я обыгрывал тут «Торпедо».

Думать о жребии пока рано. Это чемпионат мира, к нам приедут самые сильные команды, нет разницы против кого играть в группе», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Также Денис Глушаков рассказал, что в последнем матче за «Спартак» получил повреждение, но теперь всё хорошо.

Товарищеский матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт на стадионе «Лужники». Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

Болельщиков бесплатно довезут на автобусах на стадион на матч Россия — Аргентина
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Спартак Денис Глушаков ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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