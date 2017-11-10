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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Болельщиков бесплатно довезут на автобусах на стадион на матч Россия — Аргентина

Футбол

Бесплатные автобусы довезут болельщиков от станции метро «Парк культуры» до большой спортивной арены «Лужников», а затем, после товарищеского матча между сборными России и Аргентины, доставят обратно к метро. Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, Мосгортранс выделил для этого шесть автобусов особо большой вместимости.

Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

Сборная России тренируется в «Лужниках», используя официальные мячи ЧМ-2018
Источник: Официальный портал мэра и правительства Москвы Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Болельщики — Футбол
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