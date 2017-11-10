Болельщиков бесплатно довезут на автобусах на стадион на матч Россия — Аргентина

Бесплатные автобусы довезут болельщиков от станции метро «Парк культуры» до большой спортивной арены «Лужников», а затем, после товарищеского матча между сборными России и Аргентины, доставят обратно к метро. Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, Мосгортранс выделил для этого шесть автобусов особо большой вместимости.

Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.



Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».