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Саутгейт: Лофтус-Чик — очень техничный и необычный игрок

Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, почему вызвал на ноябрьские матчи полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика, выступающего на правах аренды за «Кристал Пэлас». 21-летний игрок получил дебютный вызов в национальную команду.

«Лофтус-Чик всегда был самым крупным мальчишкой на тренировочной площадке, но это не игрок, который состоялся благодаря физической силе. Это очень техничный игрок, лучше всего он действует за линией полузащиты соперника, прорываясь через оборону и демонстрируя дриблинг и физическую силу. Это очень необычный игрок.

Я надеялся вызвать его в прошлом месяце, но он был травмирован. С этим игроком я работаю ещё со времен сборной Англии U15. Это довольно тихий парень, поэтому я надеюсь, что ему придаст уверенности то, как мы рассчитываем на него и какой потенциальный уровень в нём видим», — цитирует Саутгейта сайт «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК "Челси" Сообщить об ошибке
Теги
Кристал Пэлас Сборная Англии — Футбол Челси Гарет Саутгейт Рубен Лофтус-Чик
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