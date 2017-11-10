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Голкипер «Сток Сити» и сборной Англии Батлэнд выбыл из строя на 4-6 недель

Футбол

Голкипер «Сток Сити» и сборной Англии Джек Батлэнд выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель из-за перелома пальца руки, информирует BBC. 24-летний футболист получил травму на этой неделе на тренировке своей национальной команды и был вынужден вернуться в расположение клуба.

В текущем сезоне Батлэнд провёл 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых пропустил 22 гола, оставив свои ворота сухими в двух встречах. На счету воспитанника «Бирмингем Сити» шесть матчей за взрослую сборную Англии.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сток Сити Джек Батлэнд Травмы — футбол
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