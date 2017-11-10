Гути: «Реал» более узнаваем в мире, чем «Барселона», так всегда было

Бывший полузащитник «Реала» Гути выразил мнение, что мадридский клуб по узнаваемости среди болельщиков находится выше принципиального соперника — каталонской «Барселоны».

«Барса» находится на втором месте, так всегда было. Конечно, это отличная команда, но если сравнивать «Реал» и «Барселону», то мадридская команда более узнаваема в мире.

Каждый игрок, когда-либо выступавший за «Реал», никогда не говорил об этом клубе что-либо плохое. Думаю, это лучшее место для любого футболиста", — приводит слова Гути издание AS.