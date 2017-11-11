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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Бонуччи: Тойвонен сломал мне нос и должен был получить удаление

Футбол

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи утверждает, что получил перелом носа после удара локтем нападающего команды Швеции Олы Тойвонена в первом матче плей-офф за право выхода на чемпионат мира — 2018. Инцидент произошёл на первой минуте, рефери не наказал форварда, однако показал жёлтую карточку выражавшему протест Маркусу Бергу.

«У меня сломан нос! Тойвонен сломал мне нос через 30 секунд после начала матча и должен был получить удаление. Кроме этого здесь ничего не скажешь. Судья с большим характером удалил бы хотя бы одного из шведских игроков.

Теперь мы должны верить в то, что делаем до последнего момента второго этапа плеф-офф на «Сан-Сиро» в понедельник», — сказал Бонуччи в эфире Sky Sports Italia.

Италия, аут! Швеция может оставить Буффона без чемпионата мира
В первом стыковом матче между сборными Швеции и Италии хозяева навязали суровую борьбу команде Вентуры и заслужили победу – 1:0.
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Леонардо Бонуччи Ола Тойвонен Травмы — футбол
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