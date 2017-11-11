100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Пароло: теперь игроков сборной Италии ждёт матч всей жизни

Футбол

Полузащитник сборной Италии Марко Пароло прокомментировал поражение в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России.

«Это была грубая игра, нам много не везло — упущенные моменты, гол соперника после рикошета. Всё может быть против нас, но мы должны превозмочь себя и сделать все возможное, чтобы вывести Италию на чемпионат мира.

Впереди нас ждет матч всей жизни. Мы полны решимости и знаем, что у нас есть только один шанс", — сказал игрок в эфире Rai Sport.

Вентура: надеюсь, в Милане Италии будет разрешено то, что арбитр разрешил шведам
Источник: Rai Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Марко Пароло ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент