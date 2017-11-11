Пароло: теперь игроков сборной Италии ждёт матч всей жизни

Полузащитник сборной Италии Марко Пароло прокомментировал поражение в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России.

«Это была грубая игра, нам много не везло — упущенные моменты, гол соперника после рикошета. Всё может быть против нас, но мы должны превозмочь себя и сделать все возможное, чтобы вывести Италию на чемпионат мира.

Впереди нас ждет матч всей жизни. Мы полны решимости и знаем, что у нас есть только один шанс", — сказал игрок в эфире Rai Sport.