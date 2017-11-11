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Альба: не нравится видеть, на каком уровне Иско стал выступать в «Реале»

Футбол

Защитник «Барселоны» Хорди Альба поделился мнением о прогрессе партнёра по сборной Испании полузащитника Иско, который выступает в «Реале». С 2010 по 2011 год оба футболиста являлись игроками «Валенсии».

«Знаю Иско уже многих лет. Признаю его заслуги даже несмотря на то, что он играет за нашего главного соперника. Однако мне не нравится видеть, на каком уровне он сейчас стал выступать в клубе. Другое дело, если бы речь шла о сборной Испании. Иско всегда играл в одной и той же манере, но сейчас вышел на невероятный уровень, став одним из лучших игроков мира», — цитирует Альбу Marca.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Иско Хорди Альба
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