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Рейна оправился от травмы и готов сыграть за сборную Испании в матче с Россией

Футбол

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, что голкипер «Наполи» и национальной команды Пепе Рейна восстановился от травмы и готов принять участие в товарищеских матчах с Коста-Рикой и Россией.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист из-за проблем со спиной может досрочно покинуть расположение сборной.

«У Рейны была проблема со спиной, но уже в четверг он тренировался с командой. Пепе готов играть», — цитирует Лопетеги Football Espana.

Матч Испания – Коста-Рика состоится 11 ноября в Ла-Росаледа. Спустя три дня испанцы в Санкт-Петербурге сыграют со сборной России. Начало – в 21:45 мск.

Приобрести билеты на матч Россия – Испания можно на «Чемпионате».

Рейна может пропустить товарищеские матчи с Коста-Рикой и Россией
Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Сборная Испании — Футбол Сборная Коста-Рики - Футбол Сборная России — Футбол Пепе Рейна Хулен Лопетеги Травмы — футбол
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