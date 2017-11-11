Дмитрий Медведев присутствует на матче Россия — Аргентина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствует на товарищеском матче Россия — Аргентина, который проходит в эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве.
Медведев наблюдает за игрой в компании вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и вице-премьера страны Аркадия Дворковича.
Напомним, что сегодняшний матч стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Аргентина. Идёт первый тайм, счёт не открыт.
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