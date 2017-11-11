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Дмитрий Медведев присутствует на матче Россия — Аргентина

Футбол

Премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствует на товарищеском матче Россия — Аргентина, который проходит в эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве.

Медведев наблюдает за игрой в компании вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и вице-премьера страны Аркадия Дворковича.

Напомним, что сегодняшний матч стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Аргентина. Идёт первый тайм, счёт не открыт.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Виталий Мутко Дмитрий Медведев
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