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Испанские СМИ высмеяли эпизод с симуляцией Хамеса в игре Колумбии с Южной Кореей

Футбол

В испанской прессе высмеяли эпизод с симуляцией полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса в товарищеском матче с Южной Кореей (1:2), который состоялся вчера, 10 ноября. Игрок мюнхенской «Баварии» картинно упал после стычки с игроком корейской команды. Издание AS назвало симуляцию Хамеса «исторической».

Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.

Добавим, что после симуляции Хамеса между игроками сборных Колумбии и Южной Кореи началась небольшая потасовка и полузащитник южноамериканцев Эдвин Кардона использовал расистский жест, растянув глаза руками, тем самым имитируя разрез глаз азиатов. Позже игрок извинился за это.

Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Колумбии — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Хамес Родригес товарищеские матчи
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