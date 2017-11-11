Испанские СМИ высмеяли эпизод с симуляцией Хамеса в игре Колумбии с Южной Кореей

В испанской прессе высмеяли эпизод с симуляцией полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса в товарищеском матче с Южной Кореей (1:2), который состоялся вчера, 10 ноября. Игрок мюнхенской «Баварии» картинно упал после стычки с игроком корейской команды. Издание AS назвало симуляцию Хамеса «исторической».

Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.

Добавим, что после симуляции Хамеса между игроками сборных Колумбии и Южной Кореи началась небольшая потасовка и полузащитник южноамериканцев Эдвин Кардона использовал расистский жест, растянув глаза руками, тем самым имитируя разрез глаз азиатов. Позже игрок извинился за это.