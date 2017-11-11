Глушаков в игре с Аргентиной успешно совершил 2 отбора из 9, оба — против Месси

Сборная России со счётом 0:1 проиграла Аргентине в товарищеском матче. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

Среди россиян чаще всего в отбор шел Денис Глушаков. По данным InStat, он совершил 9 попыток отбора, из которых лишь 2 попытки были успешными. Эффективность его действий один в один составила 22%, в то время как в играх за сборную этот показатель составляет 50%, в матчах за «Спартак» — 53%. Примечательно, что оба успешных отбора Глушаков совершил именно у Лионеля Месси. Хавбек россиян чаще всего противостоял капитану аргентинцев, и только в двух из четырех попыток Меси сумел обыграть Глушакова.

В матче со сборной России игроки сборной Аргентины с очень высокой эффективностью использовали дриблинг. Успешность обводки гостей составила 84% (31/26), при этом 18 успешных попыток футболисты гостей совершили на половине поля россиян. Особенно постарались Месси (10/8) и Агуэро (5/5). В матчах квалификации аргентинцы применяли дриблинг менее эффективно (62%). Эффективность Месси составила 80% при показателях 74% в матчах за сборную и 62% — за «Барселону».

Сборная России высоко встречала соперника, команда совершила на половине поля соперника 17 овладеваний мячом. В 12 матчах за календарный год команда в среднем за игру совершала 9 овладеваний, в последних 10 матчах этот показатель не превышал 13 (в игре с «Динамо»). Лидером по числу овладеваний стал Кудряшов, который 8 раз завершал атаки соперника и начинал комбинации своей команды, 3 овладевания он совершил на чужой половине поля.