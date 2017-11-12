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Мората: Иско — самый важный игрок в «Реале» и сборной Испании

Футбол

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Испании Альваро Мората поделился мыслями о своём партнёре по национальной команде Иско. Футболисты вместе выступали в мадридском «Реале».

«Я бы взял Иско в «Челси», но думаю, что сейчас он играет одну из самых важных ролей в Мадриде. В сборной он также играет ключевую роль. На мой взгляд, его невозможно остановить, когда он чувствует свою важность. Весь мир видит это с тех пор, как он стал лидером в «Реале». Он самый важный игрок в клубе и сборной, он меняет игру, делает результат. Он танцует с мячом», — сказал Мората в интервью Cadena Ser.

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Источник: Cadena Ser Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол ФК Реал Мадрид Челси Альваро Мората Иско
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