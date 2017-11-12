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Глушаков: болельщики создали потрясающую атмосферу в легендарных «Лужниках»

Футбол

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с командой Аргентины (0:1) на своей странице в «инстаграме» поблагодарил болельщиков за поддержку. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Спасибо болельщикам, что в не самую хорошую погоду заполнили стадион, отлично нас поддерживали и создали потрясающую атмосферу в легендарных „Лужниках“!» — написал Глушаков.

В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Денис Глушаков Болельщики — Футбол Лужники
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