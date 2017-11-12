Лангле: «Барселона» — отличная команда, но я счастлив в «Севилье»

Защитник «Севильи» Клеман Лангле прокомментировал слухи об интересе со стороны «Барселоны».

«Барселона» — отличная команда, но «Севилья» тоже сильна, и я счастлив здесь. Мы увидим, что произойдёт в будущем, но я сосредоточен на Примере и Лиге чемпионов.

Я чувствую себя комфортно. Я пытаюсь говорить по-испански, город просто невероятен, стабильное место в составе — всё идёт просто замечательно», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

В контракте французского футболиста прописана сумма отступных в размере € 30 млн. Клеман Лангле перешёл в «Севилью» в январе 2017 года за € 5 млн из «Нанси».