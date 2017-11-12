Луис Альберто: мечта осуществилась — я сыграл за сборную Испании

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто поделился впечатлениями после дебюта в сборной Испании в возрасте 25 лет. Альберто вышел на замену в товарищеской встрече против Коста-Рики. Хозяева не оставили шансов соперникам, обыграв представителей Центральной Америки со счётом 5:0.



«Это была мечта, она осуществилась. Даже просто тренироваться рядом с игроками такого калибра — большое достижение, а сыграть с ними в официальном матче — это просто непередаваемо», — цитирует игрока Cadena Cope.

14 ноября сборной Испании предстоит сыграть со сборной России в Санкт-Петербурге. Билеты на матч Россия — Испания можно купить на «Чемпионате».