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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Салах — о выходе арабских сборных на ЧМ-2018: чемпионат мира с арабским вкусом

Футбол

Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах поздравил свою страну, а также команды Саудовской Аравии, Марокко и Туниса с выходом на чемпионат мира 2018 года в России. Как отмечает издание Goal, впервые на мировом первенстве сыграют сборные сразу из четырёх стран арабского мира.

«Чемпионат мира с арабским вкусом. Поздравляю сборные Египта, Саудовской Аравии, Марокко и Туниса», — написал Салах в своём «твиттере».

Чемпионат мира 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Египта - Футбол Сборная Марокко — Футбол Сборная Саудовской Аравии - Футбол Сборная Туниса - Футбол Мохамед Салах
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