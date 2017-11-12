Салах — о выходе арабских сборных на ЧМ-2018: чемпионат мира с арабским вкусом

Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах поздравил свою страну, а также команды Саудовской Аравии, Марокко и Туниса с выходом на чемпионат мира 2018 года в России. Как отмечает издание Goal, впервые на мировом первенстве сыграют сборные сразу из четырёх стран арабского мира.

«Чемпионат мира с арабским вкусом. Поздравляю сборные Египта, Саудовской Аравии, Марокко и Туниса», — написал Салах в своём «твиттере».

Чемпионат мира 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.