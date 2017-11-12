Тренер сборной Марокко: было бы большой честью сыграть на ЧМ-2018 с Францией

Главный тренер сборной Марокко француз Эрве Ренар рассказал, что на чемпионате мира 2018 года хотел бы встретиться с командой своей родной страны. Марокканцы обеспечили себе место на турнире в России вчера, 11 ноября.

«Лично я хотел бы сыграть со сборной Франции, для меня было бы большой честью оказаться в одной группе с французами. Но мы не хотим никого избегать», — сказал Ренар.

Добавим, что сборная Марокко сыграет на мировом футбольном первенстве впервые с 1998 года. Тогда турнир проходил во Франции.