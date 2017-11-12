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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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В. Игнатьев: лично мне игра Испании нравится больше, чем игра Аргентины

Футбол

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1) Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Уровень Месси все знают, и он его показал. Это такой футболист, который может перевернуть любую игру. Матч с Испанией, на мой взгляд, будет выше уровнем, чем с Аргентиной. Это очень сильный соперник, лично мне их игра нравится больше.

Игра Глушакова? Да, я помню те отборы во вчерашнем матче. Это было здорово. Денис сыграл хорошо, это его задача отбирать мячи», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

14 ноября сборной Испании предстоит сыграть со сборной России в Санкт-Петербурге. Билеты на матч Россия — Испания можно купить на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Владислав Игнатьев Денис Глушаков Лионель Месси ЧМ-2018
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