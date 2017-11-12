В. Игнатьев: от «Лужников» все в восторге, это один из лучших стадионов мира

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Понятно, что если бы удалось удержать ничью даже при не очень хорошей игре, то настроение было бы лучше. Но ничего страшного, готовимся к следующей игре. Перед тренировкой спокойно поговорили с главным тренером.

От «Лужников» все в восторге. Это один из лучших стадионов мира.

Готов ли я выйти на позицию Марио Фернандеса? Сначала надо узнать, что с ним случилось. Травма или просто спазм. Я всегда готов играть, дело за тренером. Не буду говорить, с кем хотелось бы поменяться футболкой из испанцев. Перед Аргентиной уже сказал и не сыграл», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.