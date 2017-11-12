Азар: самый смешной игрок «Челси» — Давид Луис, он забавный

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар ответил на вопрос о самом смешном игроке лондонского клуба, назвав защитника Давида Луиса.

«Давид Луис, это точно. Он всегда улыбается, он всегда находится в хорошем настроении, поэтому хорошо, что в раздевалке есть такие люди. Он забавный», — сказал Азар в эфире популярной телепрограммы «Soccer AM» на Sky Sports.

Защитник не попал в заявку «Челси» на матч 11-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0). Главный тренер Антонио Конте заявил, что это решение было продиктовано исключительно тактическими соображениями, однако СМИ считают, что причиной стала ссора между итальянским специалистом и бразильским футболистом после поражения от «Ромы» в Лиге чемпионов (0:3).