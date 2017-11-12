Карвахаль после проблем с сердцем может вернуться на поле в дерби с «Атлетико»

Защитник сборной Испании и «Реала» Даниэль Карвахаль, который в начале октября выбыл из строя из-за проблем с сердцем, может вернуться на поле в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», который запланирован на 18 ноября, сообщает Marca.

Карвахаль пребывает на завершающей стадии своего восстановления, однако, по словам доктора Сесара Кесады, ему приходится увеличивать нагрузки постепенно, чтобы избежать рецидива.

«Карвахаль должен увеличивать нагрузки на тренировках постепенно. Среднестатистический спортсмен восстанавливается от перикардита за 4-6 недель. Однако существует риск рецидива, поэтому, думаю, «Реал» увеличил срок восстановления Карвахаля, чтобы избежать рецидива», — сказал Кесада.