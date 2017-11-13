Бензема: самое трудное – подвергаться критике со стороны болельщиков «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что ему иногда нелегко переносить критику в свой адрес. Французский футболист подвергался критике не только со стороны СМИ, но и болельщиков «Королевского клуба». Игрока неоднократно освистывали на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Приходится нелегко, когда слышишь критику в свой адрес. И особенно в Испании, где понимаешь не всё. Самое трудное – подвергаться критике со стороны болельщиков «Реала». Но обычно они приходят на стадион, чтобы поддерживать», — цитирует Бензема Canal+.