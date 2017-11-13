Лопетеги: лучший футбол Иско ещё впереди, я в этом не сомневаюсь

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не поскупился на похвалу в адрес полузащитника национальной команды Иско. Тренер испанцев отметил, что футболист мадридского «Реала» отличается не только игровыми качествами.

«Иско в футбольной элите. Он демонстрирует стабильность на самом высоком уровне. Игрок добился такого признания за счёт своего мастерства, но одного лишь класса здесь недостаточно. Помимо своего очень высокого мастерства он весьма силён и психологически. Всё это сделало его сильным игроком. Лучший футбол Иско ещё впереди, я в этом не сомневаюсь. Со своим менталитетом, амбициями и подходом к делу он этого добьётся», — цитирует Лопетеги Bernabeu Digital.