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Лопетеги: лучший футбол Иско ещё впереди, я в этом не сомневаюсь

Футбол

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не поскупился на похвалу в адрес полузащитника национальной команды Иско. Тренер испанцев отметил, что футболист мадридского «Реала» отличается не только игровыми качествами.

«Иско в футбольной элите. Он демонстрирует стабильность на самом высоком уровне. Игрок добился такого признания за счёт своего мастерства, но одного лишь класса здесь недостаточно. Помимо своего очень высокого мастерства он весьма силён и психологически. Всё это сделало его сильным игроком. Лучший футбол Иско ещё впереди, я в этом не сомневаюсь. Со своим менталитетом, амбициями и подходом к делу он этого добьётся», — цитирует Лопетеги Bernabeu Digital.

Иско не поможет сборной Испании в матче с Россией
Источник: Bernabeu Digital Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол ФК Реал Мадрид Иско Хулен Лопетеги
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