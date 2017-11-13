Эберль: полностью оправданно сравнивать Ройса с Неймаром

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль рассыпался в похвалах в адрес бывшего полузащитника команды Марко Ройса, защищающего ныне цвета дортмундской «Боруссии». Футболиста сборной Германии Эберль сравнил с форвардом «ПСЖ» и национальной команды Бразилии Неймаром.

«Если бы Ройс постоянно не получал травм, то, возможно, защищал бы сейчас цвета одного из европейских грандов. Полностью оправданно сравнивать Марко с Неймаром, принимая во внимание его игровые способности», — приводит слова Эберля интернет-портал Goal.

Ранее сам Ройс не исключал смену клубной прописки. Его контракт с «Боруссией» в силе до лета 2019 года.