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Эберль: полностью оправданно сравнивать Ройса с Неймаром

Футбол

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль рассыпался в похвалах в адрес бывшего полузащитника команды Марко Ройса, защищающего ныне цвета дортмундской «Боруссии». Футболиста сборной Германии Эберль сравнил с форвардом «ПСЖ» и национальной команды Бразилии Неймаром.

«Если бы Ройс постоянно не получал травм, то, возможно, защищал бы сейчас цвета одного из европейских грандов. Полностью оправданно сравнивать Марко с Неймаром, принимая во внимание его игровые способности», — приводит слова Эберля интернет-портал Goal.

Ранее сам Ройс не исключал смену клубной прописки. Его контракт с «Боруссией» в силе до лета 2019 года.

Ройс приступил к беговым упражнениям
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Боруссия Д ФК ПСЖ Марко Ройс Неймар
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