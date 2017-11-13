Косельни может пропустить матч Германия — Франция из-за проблем с ахиллом

Участие защитника «Арсенала» и сборной Франции Лорана Косельни в товарищеском матче с Германией под вопросом. Футболист страдает из-за проблем с ахилловым сухожилием. Об этом сообщает Eurosport.fr.

Косельни отыграл 90 минут в контрольной встрече с Уэльсом (2:0), но накануне на тренировке получил повреждение ахиллова сухожилия, которое беспокоит его ещё с августа. Сегодня французы проведут очередную тренировку, в ходе которой врачи решат, сыграет Косельни или нет.

Матч Германия – Франция состоится 14 ноября в Кёльне. Начало – в 22:45 мск.