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Косельни может пропустить матч Германия — Франция из-за проблем с ахиллом

Футбол

Участие защитника «Арсенала» и сборной Франции Лорана Косельни в товарищеском матче с Германией под вопросом. Футболист страдает из-за проблем с ахилловым сухожилием. Об этом сообщает Eurosport.fr.

Косельни отыграл 90 минут в контрольной встрече с Уэльсом (2:0), но накануне на тренировке получил повреждение ахиллова сухожилия, которое беспокоит его ещё с августа. Сегодня французы проведут очередную тренировку, в ходе которой врачи решат, сыграет Косельни или нет.

Матч Германия – Франция состоится 14 ноября в Кёльне. Начало – в 22:45 мск.

Косельни решил завершить карьеру в сборной Франции после ЧМ-2018
Источник: Eurosport.fr Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Сборная Германии — Футбол Сборная Франции — Футбол Лоран Косельни Травмы — футбол
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