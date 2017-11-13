Булатов: сборная России не будет конкурентоспособной в ближайшие 5-6 лет

Бывший игрок сборной России Виктор Булатов поделился впечатлениями от прошедшего товарищеского матча между сборными России и Аргентины. Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Если бы сыграли с Аргентиной вничью, то можно было бы обозначить, что оборона всё-таки выстояла против одной из лучших атак в мире. А поражение, конечно, оставило только разочарование. Не понравились, прежде всего, действия в нападении — идеи впереди вообще не чувствовалось. Плюс предоставили сопернику слишком много пространства в центре поля и возле своих ворот. Целиком отдали Аргентине преимущество, с огромным процентом уступили по контролю мяча. Далеко не один раз пришлось выручать на последнем рубеже Акинфееву.

Я не считаю, что сборная Аргентины во главе с Лионелем сыграла свой лучший матч и старалась на полную катушку. В какой-то степени наши с Месси справились и не дали ему полностью развернуться. Даже такому высококлассному игроку тяжело против обороняющейся всем составом коман­ды.

С декабря 2010 года Россия готовилась к домашнему чемпионату мира только лишь в организационном плане, а в плане развития футбола ничего не делалось и до сих пор не делается. То, что на мундиале у нас не будет конкурентоспособной сборной, это уже точно. Нет предпосылок и к тому, что она станет таковой в ближайшие 5-6 лет", — цитирует Булатова «Спорт уик-энд».