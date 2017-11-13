«Локомотив»: Чорлука уже готовится показать Москву партнёрам по сборной Хорватии

«Локомотив» опубликовал в социальной сети шуточное сообщение, которое посвящено выходу на чемпионат мира — 2018 сборной Хорватии, за которую выступает защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука.

«Ведран Чорлука и сборная Хорватии едут на чемпионат мира — 2018 в Россию! Мы подглядели в телефон Ведрана – капитан уже готовится показать Москву партнёрам по сборной», — говорится в официальном «твиттере» столичного клуба.

В настоящее время Чорлука продолжает восстановление после полученной травмы в ходе матча с «Амкаром» (3:3) в конце прошлого сезона РФПЛ.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Локомотива».