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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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«Локомотив»: Чорлука уже готовится показать Москву партнёрам по сборной Хорватии

Футбол

«Локомотив» опубликовал в социальной сети шуточное сообщение, которое посвящено выходу на чемпионат мира — 2018 сборной Хорватии, за которую выступает защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука.

«Ведран Чорлука и сборная Хорватии едут на чемпионат мира — 2018 в Россию! Мы подглядели в телефон Ведрана – капитан уже готовится показать Москву партнёрам по сборной», — говорится в официальном «твиттере» столичного клуба.

В настоящее время Чорлука продолжает восстановление после полученной травмы в ходе матча с «Амкаром» (3:3) в конце прошлого сезона РФПЛ.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Локомотива».

Сборная Хорватии вышла на чемпионат мира — 2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Хорватии — Футбол ФК Локомотив Алексей Миранчук Ведран Чорлука Фото
Новости. Чемпионат мира 2018
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