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На матч Россия – Испания реализовано более 32 000 билетов

Футбол

На товарищеский матч Россия — Испания на утро 13 ноября реализовано уже 32,5 тысячи билетов. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Матч Россия — Испания состоится 14 ноября и пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург». Вместимость стадиона — 68 134 человек. Купить билеты на товарищеский матч Россия — Испания можно на «Чемпионате».

Начало матча Россия — Испания — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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