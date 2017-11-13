В Англии подсчитали, какой клуб сменил больше всего тренеров за последние 20 лет

Издание ВВС провело исследование, по результатам которого стало известно, что английские клубы за последние 20 лет в среднем меняли 12 тренеров. При этом абсолютным лидером по этому показателю является «Ноттс Каунти», ныне выступающий во второй лиге. В клубе за 20 лет сменили уже 23 тренера. На втором месте в этом списке идёт «Кристал Пэлас» (21 тренер) и «Портсмут» (19).

Кроме того, ВВС составило свой рейтинг «Индекс успеха», который зависит не только от количества тренеров за последние 20 лет, но и от выигранных трофеев. Лучшим по этому показателю оказался «Манчестер Юнайтед» (4 тренера), вторым стал «Челси» (14), а третьим — «Арсенал» (единственный клуб, не менявший тренера в этот период).