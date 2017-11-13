Бензема: начал терять уважение к Моуринью, после того как он назвал меня котом

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, когда начали портиться отношения между ним и бывшим главным тренером Жозе Моуринью. В одном из интервью в 2012 году португалец назвал француза котом, но тогда Бензема ответил, что таким способом тренер хотел мотивировать его. Спустя пять лет форвард признался, что с того момента он начал терять уважение к Моуринью.



«У нас были хорошие отношения. Но потом начались какие-то высказывания, заявления, которые не всегда были обдуманные. У меня сложилось впечатление, что его это веселило. Если это делает человек, которого я уважаю, спустя время уважение пропадает.



Я сказал ему то, что должен. Это заняло час. «Я футболист, вы тренер, я уважаю вас, уважайте меня как игрока». С тех пор больше не было кошек, собак, ни чего-либо ещё. Я застенчив, но, если вы будете смеяться надо мной, я буду прям. Нужно думать, что вы говорите, так лучше», — сказал Бензема в эфире Canal+.

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