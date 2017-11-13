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В пригороде Кардиффа обнаружен мёртвым 29-летний член семьи Бэйла

Футбол

Неподалёку от Кардиффа, в пригороде столицы Уэльса Пенарте, найден мёртвым член семьи нападающего «Реала» Гарета Бэйла. Тело 29-летнего Александера Уильямса, который приходился мужем сестры невесты валлийского футболиста, было обнаружено в его собственном доме, информирует Marca.

Что стало причиной смерти Уильямса, пока неизвестно. Полиция Южного Уэльса начала расследование, но подозреваемых в деле нет. Сообщается, что Бэйл и его невеста Эмма были шокированы после того, как узнали трагическую новость.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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