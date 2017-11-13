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ЧМ-2018 - Европа
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Саутгейт: если кто и стоит £ 200 млн, то это Неймар

Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии товарищеского матча со сборной Бразилии, который состоится 14 ноября, выделил лидера соперников Неймара.

«Если кто и стоит £ 200 млн, то это Неймар. Игра с Бразилией будет тяжелее, чем матч с Германией, потому что немцы играли неоптимальным составом. У бразильцев очень чёткий способ игры, несколько выдающихся футболистов и отличные физические данные.

Для нас это будет другая задача, мы сыграем с одной из лучших команд в мире, которая уничтожила всех в южноамериканской квалификации», — цитирует тренера Sky sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Бразилии — Футбол Сборная Германии — Футбол Гарет Саутгейт Неймар ЧМ-2018
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