Адвокат: как же чудесен гимн России, «Зенит» и Москва — это было красиво

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат, который покинет свой пост после товарищеского матча против команды Румынии (14 ноября), рассказал, какими ему запомнились годы, проведённые в России.



«Когда я слушаю гимн страны, слёзы наворачиваются сами собой. Сказывается возраст. С годами человек становится более сентиментальным. С другой стороны, я уже испытывал подобные чувства, когда работал со сборной России на чемпионате Европы в Польше и на Украине. Этот гимн, эта мелодия россиян — какая же она чудесная. Мы играли против сборной Польши в Варшаве, и российские болельщики принесли на стадион огромный баннер. Никогда такого не видел. Я тогда хотел рассыпаться в похвалах, но мне вовремя объяснили, что на баннере изображён воин, сражавшийся с поляками. К счастью, я промолчал, а иначе поспособствовал бы ухудшению отношений между Россией и Польшей.



Петербургский „Зенит“, Москва — это было красиво. Моя работа тренером «Зенита», а затем сборной России — одно большое приключение. С сине-бело-голубыми мы выиграли всё, что только можно было выиграть, и показывали отличный футбол. Нам пришлось начинать путь с квалификационных раундов, а закончили мы победой в Кубке УЕФА. „Байер“, „Бавария“, „Вильярреал“ — все пали под нашим натиском. В России мы разгромили „Баварию“ со счётом 4:0. В финале обыграли „Рейнджерс“, с которым я также добивался больших успехов. После той победы для нас не было ничего невозможного. Меня очень любили болельщики, и они устроили фантастическое оранжевое прощание», — приводит слова 70-летнего специалиста AD.

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