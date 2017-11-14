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Анчелотти назван фаворитом на должность нового главного тренера сборной Италии

Футбол

После провала сборной Италии в квалификации за право участия на мировом футбольном первенстве 2018 года в России итальянское издание La Gazzetta dello Sport выпустило материал, в котором назвало имена четырёх возможных преемников Джампьеро Вентуры на посту главного тренера национальной команды.

Ныне безработный итальянский специалист Карло Анчелотти назван фаворитом на эту должность, также журналисты обратили внимание на «уставшего от работы в Англии» Антонио Конте, главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и наставника «Зенита» Роберто Манчини.

Кроме того, издание предложило своим читателям проголосовать за одну из этих кандидатур, около 70% респондентов отдали своё предпочтение Анчеллотти. Около 20% проголосовали за Аллегри, в то время как Манчини и Конте набрали порядка 5% голосов.

Ожидается, что решение о деятельности Вентуры в сборной Италии будет принято по итогам встречи специалиста с главой итальянской федерации футбола (FIGC) Карло Тавеккио и объявлено в течение двух ближайших суток.

Вентура: я не подавал в отставку, поскольку ещё не встречался с главой федерации
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол ФК Зенит Челси Ювентус Антонио Конте Джампьеро Вентура Карло Анчелотти Массимилиано Аллегри Роберто Манчини
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