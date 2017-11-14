Зобнин: Промес — лидер «Спартака» не только на поле, но и в жизни

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением об игровых и человеческих качествах одного из лидеров красно-белых Квинси Промеса.



«Промес — лидер «Спартака» не только на поле, но и в жизни. Он всегда позитивный, всегда шутит, всегда за выходы команды с базы в ресторан или ещё куда-то. Его заслуга в сплочении коллектива большая. Квинси — общительный, всем помогает, особенно новичкам», — отметил полузащитник в эфире передачи «Футбол России».



В текущем сезоне Промес принял участие в 14 матчах московского клуба в РФПЛ, записав на свой счёт 7 голов и 5 результативных передач.

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