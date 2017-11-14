Гвидетти — о выходе на ЧМ-2018: это невероятно, абсолютное безумие

Нападающий сборной Швеции Йон Гвидетти, имеющий итальянские корни, поделился впечатлениями от ответного стыкового матча со сборной Италии за путёвку на чемпионат мира — 2018. Шведы в гостях сыграли вничью (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.

«Я на сто процентов швед! Это невероятно, невероятно, невероятно. Абсолютное безумие. Это невозможно описать. Невероятное событие. Невозможно представить себе, что будете выступать на чемпионате мира, когда вы ещё совсем маленький. Это был самый большой сон, который только может быть», — цитирует форварда Expressen.