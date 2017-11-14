Буффон: стыдно, что последняя игра в сборной Италии совпала с невыходом на ЧМ

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, завершивший карьеру в сборной Италии, прокомментировал невыход национальной команды на чемпионат мира 2018 года. Итальянцы по сумме двух матчей проиграли Швеции.

«Мне стыдно, что моя последняя официальная игра совпала с непопаданием на чемпионат мира. О недооценке и речи быть не может. Все знали, что стоит на кону, как тяжело в психологическом плане отыграть дефицит в один мяч.

Возможно, мы не показали лучшего футбола, который могли. Нам не хватило энергии, резкости, чтобы забить гол. Швеция сыграла так же, как и в первом матче. Исход решили мелочи, которые хорошо сложились для них и плохо для нас. Вероятно, это также наша вина.

Конечно, у итальянского футбола есть будущее. Мы горды, решительны. После таких падений мы найдём способ, чтобы подняться.

Что касается тренера. В футболе проигрывает и выигрывает команда. Тренер является частью этой группы», — цитирует Буффона Football Italia.