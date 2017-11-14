Сын Руслана Нигматуллина тренируется с основой «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», сын бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина тренируется с основой «Спартака». Руслану Нигматуллину-младшему сейчас 17 лет.

Прошедшим летом молодой голкипер тренировался вместе с владимирским «Торпедо». На данный момент у футболиста нет профессионального контракта.

Руслан Нигматуллин-старший перешёл из «КАМАЗа» в московский «Спартак» в 1995 году и провёл в стане красно-белых два года. В составе «Спартака» дважды выигрывал чемпионат России. В 1997 году голкипер перешёл в «Локомотив».