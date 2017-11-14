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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Жоржиньо: мне очень жаль, что всё так случилось, Италия не заслужила этого

Футбол

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо Фрелло выразил сожаление в связи с невыходом национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России по итогам стыковых матчей со Швецией (0:1, 0:0).

«Честно говоря, я даже не знаю, что написать. Мне очень жаль, что всё так случилось, Италия не заслужила этого. Был бы рад порадоваться своему первому официальному матчу за сборную, но сейчас это невозможно, и я очень разочарован. Мы шли до конца и пробовали сделать всё возможное», — написал Жоржиньо в своём «инстаграме».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Жоржиньо
Новости. Чемпионат мира 2018
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