Жоржиньо: мне очень жаль, что всё так случилось, Италия не заслужила этого

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо Фрелло выразил сожаление в связи с невыходом национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России по итогам стыковых матчей со Швецией (0:1, 0:0).

«Честно говоря, я даже не знаю, что написать. Мне очень жаль, что всё так случилось, Италия не заслужила этого. Был бы рад порадоваться своему первому официальному матчу за сборную, но сейчас это невозможно, и я очень разочарован. Мы шли до конца и пробовали сделать всё возможное», — написал Жоржиньо в своём «инстаграме».