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Лебедев: в Санкт-Петербурге не повторится такой же ситуации, как в «Лужниках»

Футбол

Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выразил мнение, что товарищеский матч между сборными России и Испании, который состоится сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе (начало — в 21:45 мск), пройдёт без организационных проблем.

11 ноября после товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1), прошедшего в московских «Лужниках», болельщики испытали проблемы с выходом со стадиона и долго добирались домой.

«На стадионе «Санкт-Петербург» не повторится такой же ситуации, как в «Лужниках». Всё-таки «Санкт-Петербург» принимал Кубок конфедераций этим летом. На нём постоянно играет «Зенит». Здесь всё отлажено.

Проблем и столкновений быть не должно, потому что арена находится на отдельном острове. Болельщики будут чувствовать себя хорошо. В Санкт-Петербурге им не стоит бояться московских очередей», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

В «Лужниках» признали, что на матче Россия – Аргентина возникло много проблем
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Игорь Лебедев Болельщики — Футбол Лужники Стадион «Крестовский» товарищеские матчи
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